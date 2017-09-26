T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün 19

26 Eylül 2017 03:02

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Esteban, Okay ve Kucka’nın çalışmalarda yer almadığı belirtildi. Bordo maviler yarın saat 11.00 ve 18.30’da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA Trabzonspor Süper LiginBeşiktaşMehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ersun YanalEsteban OkayKuckanınBordoGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenmandan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24