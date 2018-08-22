Trabzonspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde düzenlenen organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ünal Karaman ile bordo mavili futbolcular yer aldı.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Trabzonspor genel koordinatörlük görevinden istifa eden Özkan Sümer, kulübün yetkili kurulları, eski yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ahmet Ağaoğlu\'nun şahsında tüm Trabzonspor camiasının Kurban Bayramı\'nı kutladı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Bakan Turhan ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu arada bayramlaşma töreninde eğlenceli anlar yaşandı. Trabzonspor\'un yıldız oyuncusu Jose Sosa, törende başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun elini öptü. Başkan Ağaoğlu, Sosa\'nın elini öpmesinin ardından Arjantinli oyuncuya 5 TL bayram harçlığı verdi.