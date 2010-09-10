-TRABZONSPOR'DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ TRABZON (A.A) - 10.09.2010 - Trabzonspor'da, bayramlaşma töreni geniş bir katılımla yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene, İngiltere'de bulunan kulüp başkanı Sadri Şener katılamadı. Törende Vali Recep Kızılcık, AK Parti milletvekilleri Asım Aykan, Cevdet Erdöl ve Kemallettin Göktaş, CHP Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, futbol, basketbol, hentbol branşları sporcuları, 1461 Trabzon Kulübü futbolcuları ve yöneticileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, kurul üyeleri, eski yöneticiler ve taraftarlar hazır bulundu. Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da bayramlaşma törenlerinin coşkulu geçtiğini belirterek, ''Bilmiyorum başka kulüplerde böyle katılım oluyor mu? Trabzon'da sporla bürokrasiyle ilgili olan tüm kurumlardan katılım oldu. Zaten Trabzonspor'a bu tarz ilgi her zaman var. Trabzonspor'u belki bu kadar ayakta, önde tutan unsur şehrin her kesiminin eksiksiz Trabzonspor'a ilgisi ve desteği'' dedi. Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımda iç transfer görüşmelerinin sürdüğünü ifade ederek, ''Serkan Balcı ile anlaştık. Ceyhun ve Giray'da aksaklık yok. Özellikle Mahmut Bey görüşmeleri sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Son görüşmenin bir kısmında ben de bulundum. Bir aksaklık olmadığını biliyorum. Prensipte anlaştık, kısa süre sonra sözleşme imzalanacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. Bu futbolculardan sonra Egemen ve Selçuk ile de sözleşmelerinin uzaması konusunu netleştireceklerini anlatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: ''Onlarla da görüşme yapılacak. Bir fikir ayrılığı yok. Belki konuşulacak bazı detaylar var. Bu etapları geçtikten sonra da devre arası görüşeceğimiz konular var. Kadroya katacağımız oyuncularla ilgili kararlar var. Bunlara popüler haberden öte kulübün işleyişi olarak bakmak lazım. Trabzonspor gibi kulüplerde transfer hiçbir zaman bitmez. İzlemek, tespit etmek, görüşmek anlamında birçok faaliyet yürütülüyor.'' Hacısalihoğlu, hafta sonunda Sivasspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin olarak ise ''Geçmişte olan olaylar geride kaldı. Ne o dönemdeki hocalar ne yöneticiler var. Ortamı yumuşatacak dostluğu, kardeşliği geliştirici faaliyetlerde bulunulması gerek'' dedi.