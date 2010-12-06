-TRABZONSPOR'DA BAŞKAN ŞENER RAKİPSİZ TRABZON (A.A) - 06.12.2010 - Trabzonspor'da, bu ay yapılacak olağan genel kurul öncesi Eyüp Aşık, adaylık kararından vazgeçti. Daha önce ismi geçen eski futbol federasyonu yönetim kurulu üyesi İbrahim Usta'nın adaylığını açıklamayacağını duyurmasının ardından bugün de Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısıyla adaylık kararından vazgeçtiğini açıkladı. Eyüp Aşık ve İbrahim Usta'nın çekilmesinin ardından mevcut kulüp başkanı Sadri Şener, genel kurul öncesi rakipsiz kaldı.