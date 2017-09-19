T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün 18

19 Eylül 2017 01:28

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün 18.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, daha sonra dar alanda oyun oynadılar. Antrenmanda sakatlığı bulunan Onur ile hasta olan Uğur’un yer almadığı belirtildi. Bordo-mavililer yarın yağacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TRABZONSPOR Süper LiginAytemiz AlanyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeErsun YanalMedipol BaşakşehirAntrenmandaOnurUğurunBordomavililerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24