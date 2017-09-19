Trabzonspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün 18.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, daha sonra dar alanda oyun oynadılar. Antrenmanda sakatlığı bulunan Onur ile hasta olan Uğur’un yer almadığı belirtildi. Bordo-mavililer yarın yağacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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