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Spor

Trabzonspor'da antrenmanlar basına kapandı TRABZON (A.A)

21 Ağustos 2011 18:57

-Trabzonspor'da antrenmanlar basına kapandı TRABZON (A.A) - 21.08.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi kapılarını dış dünyaya kapattı. 25 Ağustos'ta Türk Telekom Arena Stadı'nda 0-0'ın rövanşında İspanya temsilcisi karşısında turu arayacak olan bordo-mavililerde, teknik direktör Şenol Güneş, 4 gün önceden antrenmanları basın mensuplarına kapattı. Bu arada bordo-mavili kulüp, Sadri Şener'in doğum gününü kutladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ''21.08.1951 tarihinde doğan başkanımız Sadri Şener'in doğum gününü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve personel olarak kutluyor, sağlık, başarı, mutluluk dolu uzun ömürler diliyoruz'' denildi.

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