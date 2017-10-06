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Spor

Trabzonspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, 3 günlük iznin ardından Süper Lig’in 8’inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün 19

06 Ekim 2017 01:54

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, 3 günlük iznin ardından Süper Lig’in 8’inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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