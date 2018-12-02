Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor’un 74’üncü Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu’nda iki gün süren Trabzonspor’un 74’üncü Olağan Genel Kurulu’nda, saat 17.00’de oy verme işlemi sona erdi. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, tek aday olarak seçime giren Ahmet Ağaoğlu’nun 15 sandıkta kullanılan 828 oyun 790’ını alarak 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdikten sonra Ağaoğlu, konuşma yaptı. Üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güven ve teveccüh nedeniyle teşekkür eden Ağaoğlu, “Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz” dedi.

Kulübe daha iyi hizmet edeceklerini söyleyen Ağaoğlu, “Zaman zaman bu ve buna benzer yeminler farkı mecralarda yapılır ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz” diye konuştu.

Ağaoğlu’nun yeni yönetim listesi

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven.

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya. (DHA)