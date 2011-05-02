-TRABZONSPOR'DA 82 PUAN BİLMECESİ TRABZON (A.A) - 02.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 73 puan ile lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, şampiyonluk için kalan 3 maçı da kazanıp 82 puana ulaşarak, sarı-lacivertli takımın bu dönemde puan kaybetmesini bekleyecek. Ligin son 3 haftasında sırasıyla deplasmanda Bucaspor'a konuk olacak, ardından sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile son haftada Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu maçları kazanıp 82 puana ulaşması halinde, 1995-96 sezonunda elde ettiği rekor puana da ulaşmış olacak. Lig tarihinde en fazla puanı şu anda da takımın başında olan teknik direktör Şenol Güneş ile 1995-96 sezonunda 82 puanla elde etmesine karşın 84 puanla Fenerbahçe'nin arkasında ligi ikinci sırada bitirerek şampiyonluğu rakibine kaptıran bordo-mavili takıma, bu sezon da aynı rekor puan, rakibinin puan kaybetmemesi halinde yine yetmeyecek. -ŞENER: ''KAZANIP BEKLEYECEĞİZ''- Kulüp başkanı Sadri Şener, ligde kalan maçlarının tamamını kazanmaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına yürekten inandıklarını söyledi. Şener, önlerinde kalan maçları galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyeceklerini belirterek, ''Önümüzde 3 maç var. Fenerbahçe puan kaybedecek ki, biz şampiyon olalım. Ama belli olmaz. Enteresan takımlarla iki takım da maç yapacak. Kalan maçlarımızı kazanmamız halinde mutlu sona ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz'' dedi. Şener, Gaziantepspor maçında iyi bir futbol ortaya koyarak kazandıklarını ifade ederek, ''Trabzon'da maç kazanmak öyle kolay değil. Tarihimize herkes bakarsa bunu rahatlıkla görebilir. Fenerbahçe'de kendisine baksın. Biz de kendi işimize bakalım'' diye konuştu. -GÜNEŞ'TEN DE 82 PUAN VURGUSU- Teknik direktör Şenol Güneş de kalan 3 maçlarını kazanarak ligi 82 puanla tamamlamak istediklerini söyledi. Önce kendi işlerine baktıklarını ifade eden Güneş, ''Hafta sonunda Bucaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Tüm maçları kazanarak 82 puan yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybedip kaybetmeyeceğini bilmiyoruz. Onlar da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendiler. Yarış devam ediyor'' diye konuştu.