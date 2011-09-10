-Trabzonspor'da 5 yeni transfer ilk 11'de MANİSA (A.A) - 10.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk maçını deplasmanda Manisaspor'a karşı oynayan Trabzonspor'da 5 yeni transfer kendilerine ilk 11'de şans buldu. Teknik direktör Şenol Güneş idaresindeki ilk maçında Trabzonspor'da yeni transferler Mierzejewski, Zokora, Halil, Celustka ve Volkan Şen mücadeleye ilk 11'de başladı. Bordo-mavili ekipte yeni transferler Aykut, Henrique ve Cech'in yanı sıra Alanzinho, Glowacki, Sezer ve genç kaleci Zeki Ayvaz yedek kulübesinde yer aldı. Trabzonspor ilk maçına 26,27'lik yaş ortalamasına sahip ilk 11'le sahaya çıktı. Manisaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in ilk resmi maçına çıktığı Trabzonspr müsabakasında Ege temsilcisinin yeni transferlerinden Klukowski ilk 11'de forma giydi. Diğer yeni transferler kaleci Volkan Babacan ile Akaminko ise yedek soyundu. Manisaspor'da, Kanada Milli Takımı'ndan hafta içi dönen Simpson da yedek kulübesinde yer aldı. Manisasporlu taraftarlara ayrılan bölümde boşluklar yer alırken, Trabzonsporlu seyirciler takımlarını yalnız bırakmadı. Polis ekipleri, karşılaşmaya gelen taraftarlara Manisa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından bastırılan ''Sporda şiddete ve küfre hayır'' başlıklı broşür dağıttı. Broşürde taraftarların olası yapacakları taşkınlıklarda alacakları cezalar yer aldı.