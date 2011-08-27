Trabzonspor'da 477 milyonluk coşku

T24 -

Tavandan işlem gördü

2 günde yüzde 43.6

Fener 1 milyarı denedi





Hürriyet'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi’ne ilişkin karar, dün de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) etkisini sürdürdü. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesinin ardından Trabzonspor’un bu ligde oynayacağı haberiyle yükselmeye başlayan Trabzonspor Sportif hisseleri dün de yüzde 17.9 değer kazandı. Gün boyu toparlanmaya çalışan Fenerbahçe Sportif hisseleri ise kapanışta yüzde 0.76 düştü ve 1 milyar liralık piyasa değerinde tutunamadı.Önceki gün yüzde 21.8 yükseliş yakalayan Trabzonspor Sportif’in hisseleri dün de güne hızlı bir yükselişle başladı. Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Inter, CSKE Moskova ve Lille takımları ile eşleşen Trabzonspor’un borsadaki şirketi Trabzonspor Sportif hisseleri açılışı yüzde 10’un üzerinde yükselişle 17.85 liradan yaptı. Tavan fiyattan ilk seansı tamamlayan hisseler ikinci seansta yükselişine devam etti. İkinci seansa 19.65 lira tavan fiyatla devam eden Trabzonspor Sportif hisselerinde prim yüzde 21’i aştı. Günü 19.10 liradan tamamlayan hisse senetleri yüzde 17.90 oranında değer kazandı.Dünkü yükselişte dikkate alındığında Trabzonspor Sportif hisselerinin iki günlük değer artışı yüzde 43.6 oranını yakaladı. Bu yükseliş hisselerin toplam piyasa değerini de coşturdu. Önceki gün 332 milyon 500 bin lira olan Trabzonspor Sportif’in piyasa değeri dünkü yükselişle 477 milyon 500 bin liraya ulaştı. Böylece hisselerin değeri iki günde 145 milyon liralık kazanca dönüştü.Şampiyonlar Ligi’nden men edilişiyle 25 milyon Euro’luk gelir kaybı yaşayan Fenerbahçe hisselerinde önceki günkü sert düşüş yerini taraftar yatırımcıların alımlarına bıraktı. Güne yüzde 10’luk düşüşle 35 liraya kadar gerileyerek dip yapan Fenerbahçe Sportif hisseleri bu seviyelerden alımla karşılaştı. Yeniden yükselişe geçen hisse senetleri ilk seansta yeniden 1 milyar liralık piyasa değerini yakaladı. İkinci seansa yüzde 3.81 değer artışı ile başlayan Fenerbahçe Sportif hisseleri sakin bir seyirle işlemlere devam etti. Ancak gün sonunda yüzde 0.76 kayıpla kapanış yapan Fenerbahçe Sportif’in toplam piyasa değeri de 975 milyon lira ile yeniden 1 milyar liranın altına geriledi.