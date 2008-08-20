Trabzonspor'da 41. yıl coşkusu

Takımın Almanya'da kamp yapması sebebiyle kutlamalara dün başlayan Trabzonspor, adeta gövde gösterisi yaptı. Ziyabey Sitesi önündeki 'Kuruluş Yürüyüşü' ile başlayan etkinliklere katılım büyük oldu. 'Karadeniz Fırtınası' lakabıyla Türk futbolunda kendine özgü bir yer edinen Trabzonspor'da 14 kulüp başkanı, 8 yabancı 22 Türk olmak üzere 30 teknik direktör ve 400'e yakın oyuncu görev yaptı. Bu sezon yapılan flaş transferlerle lige damgasını vurmaya hazırlanan Karadeniz temsilcisi ise 41. kuruluş yıldönümünde taraftarına umut veriyor. Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda arkasına aldığı taraftar desteği ile eski günlere kavuşmayı hedefliyor. İlk olarak Avrupa kupalarına katılmayı planlayan Bordo-Mavililer, en geç 2 sezon içinde şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.



Bu arada Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Milli takım kamplarında bulunan Song, Sylva, Tolga, Ceyhun, Selçuk, Gökhan, Onur ve Barış'ın katılmadığı idmanda futbolcular sahada yaptıkları kısa süreli düz koşunun ardından salonda çalıştı.



"Daha yolun başındayım "



Trabzonspor'un genç futbolcusu Barış Memiş, Almanya kampında gösterdiği performansla Ümit Milli Takım'a çağrılınca Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yeniden gözüne girmeyi başardı. Sezon öncesi yapılan Gerede kampında iki kez idmana geç kaldığı gerekçesi ile Yanal tarafından sert bir dille azarlanan Barış'ın, o olaydan sonraki süreçteki düzelişi ise, "Yanal'ın tepkisi işe yaradı" yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Hazırlık maçlarında oyuna sonradan girdiği bölümlerde takımı ateşleyen isimlerden ve kendine yeni bir sayfa açan Barış Memiş henüz öğreneceği çok şey olduğunu ifade ederek, "Daha yolun başındayım. Futbolumu her gün daha da geliştireceğim." dedi. Hasan Demir, Trabzon