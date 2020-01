Trabzonspor’da 3 imza

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR yeni transferleri Jose Sosa, Tomas Hubocan ve Volkan Şen, Medical Park Stadı’nda Kulüp Başkanı Muharrem Usta’nın da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı.

Bordo mavili takımda 2 yıllık anlaşma sağlanan Volkan Şen ve satın alma opsiyonlu kiralanan Jose Sosa ile Tomas Hubocan\'ın imza töreninde konuşan Başkan Muharrem Usta, şunları söyledi;

“Zor bir transfer sürecinde eksiliklerimizi tamamlamanın uğraşını verdik. 50’nci yılımızdayız. Zor süreçlerden bugüne ulaştık. Daha güçlü bir takım olmak, Trabzonspor gibi başarılı bir kulübün nice başarılı dönemleri yakalaması açısından yoğun bir uğraş içerisindeyiz. Umut ediyorum ki var olan çok değerli futbolcularımızla, yeni transferlerimizle 2017-18 sezonunda çok ama çok iyi bir Trabzonspor\'u hep birlikte göreceğiz. Bütün amacımız çok başarılı, zirvede olan bir Trabzonspor inşa edebilmek. Bu yolculukta en büyük gücümüz camiamız, taraftarımız. Hep birlikte Trabzonspor\'un nice şampiyonluk ve başarılarını birlikte yakalamak ümidiyle yeni transferlere hoş geldiniz diyorum.”

USTA: ^\"KADROMUZU 24-25’E İNDİRDİK\"

Trabzonspor\'un yıllar sonra 24-25 kişilik bir kadrosunun oluştuğunu ifade eden Başkan Muharrem Usta, şöyle devam etti:

“Kadronun dışında şu an kalan hiçbir oyuncumuz yok. 2 yıl oldu göreve geleli, 24-25 kişilik takımımız oldu. Takıma girmeyen dışarıda da 15 kişilik kadromuz oluyordu. Bu kadronun maliyeti şu andaki 3 transferin 2 katı kadar oluyordu. Biz bu yıl \'24-25 kişilik kadromuz olsun bunun dışında bulunup bizim maliyetini üstlendiğimiz oynamayan gereksiz ağır yükün altından kurtulalım\' dedik. İlk defa çok uzun zamandan sonra bunu gerçekleştirdik.”

“2’NCİYLE 6’NCI ARASINDA BÜYÜK MADDİ FARK VAR”

Ligde 2’nci sırada olma ile 6’ncı sırada olmak arasında ekonomik anlamda da büyük farklar bulunduğunu kaydeden Başkan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maç kazanmak, sponsor, seyirci gelirleri, oyuncuların değerlerinin artmasına baktığımızda yıllık gelir farkı 80 milyon lira. İşte biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Takım dışında olan oyunculara ödeme yükü olmayan bir Trabzonspor, sıralamada mümkün olan en yukarıdaki yere çalışan ve gelirlerini en üste çıkarmaya çalışan bir Trabzonspor olacak. Bu finansal balans işi. Trabzonspor gibi kulüp, asla kabul edilemeyecek bir sırada bulanmamalı. Bundan sonraki yıllarla ilgili daha iyi planlama yapar duruma geldik.”

\"VOLKAN KATKI SAĞLAYACAK\"

Başkan Usta, yeniden kadrolarına kattıkları eski oyuncuları Volkan Şen’i de bağırlarına bastıklarını belirtti, “Volkan, zaten milli oyuncu. Milli takıma da gidecektir. Trabzonspor\'a da çok katkısı olacak” dedi.

SOSA: \"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM\"

Jose Sosa ise zor bir transfer süreci olduğunu vurgularken şöyle konuştu:

\"Öncelikle kulüp başkanımız Muharrem Usta’ya teşekkür ediyoruz. Benim için zor alınan bir karardı ama gerçekten güzel bir karar aldığıma inanıyorum. Başkanımın söylediği gibi önemli bir sene olacak ama bütün hepimiz kenetlenmeliyiz. Bu bir süreç, hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak, takıma katkı sağlamak istiyorum.\"

\"BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ TEKLİF GELMEDİ\"

Sosa, eski kulübü Beşiktaş\'tan bir transfer teklifi alıp almadığı yönündeki soruya, \"Beşiktaş hakkında konuşmak gerçekten zor. Resmi olarak teklif gelmedi. Şu an buradayım ve bu anın tadını çıkarmak, burayı konuşmak benim için daha önemli” cevabını verdi.

VOLKAN: \"GELİŞİMDE BURAK YILMAZ ETKİLİ OLDU\"

Volkan Şen ise Trabzonspor\'un kendisine kucak açtığını ve tekrar sahip çıktığını belirtirken şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren bütün olumsuzluklara geride bırakarak futbola konsantre olup sahada Trabzonspor forması altında çok başarılı olmak istiyorum. Benim için zor bir süreçti. Menajerim ve başkanımla tekrar Trabzonspor\'a geri dönmek istediğimi iletmiştim. O günden bu yana zorlu süreç. Sonunda çok mutlu olduğum gün oldu. İnşallah sahada sadece futbola odaklanıp elimden gelenin en iyisini yaparak takıma skora katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Dün havaalanında çok güzel karşıladılar. Bu teşekküre sahada elimden gelenin en iyisini yaparak cevap vermek istiyorum. Kulüp ve benim için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor.”

Volkan Şen, transfer döneminde Burak Yılmaz ile görüştüğünü, transferinde etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

HUBOCAN: \"HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ\"

Tomas Hubocan ise Türkiye’de önemli bir kulübe geldiğini vurgularken şöyle dedi:

\"Bunun farkındayım. Başkanım ve beni buraya öneren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben dün geldiğimden beri havalimanında şehirde olsun kulübün ne kadar büyük olduğunu hissettim. Bunun için çok mutluyum buraya gelmekten. Çok çalışacağız. İnanıyorum ki bu yılın sonunda hedefimize doğru varacağız.”

İMZA TÖRENİNDE BORDO MAVİŞ SÜRPRİZİ

Trabzonspor’un Sosa, Volkan ve Hubocan için Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlediği imza törenine bir de sürpriz gerçekleştirildi. Başkan Muharrem Usta, ismi Bordo soyadı Maviş koyulan 6 aylık bebeğe de imza attırarak kulüp ve Türkiye tarihinin en genç transferini yaptı. İmza töreninin başında Bordo Maviş bebekle birlikte annesi Burcu ve babası Ulaş’ı toplantı masasına davet eden Başkan Usta, “Belki dünya tarihinin en küçük transferini gerçekleştirdik. Bordo Maviş bebek, Trabzonspor’un futbolcusu olabilmek için bundan sonra bizimle olacak” diye konuştu.

\'TRİBÜNLER BORDO-MAVİŞ İSMİYLE İNLEYECEK\'

Gelecekte sevimli bebek Bordo Maviş’i Trabzonspor’da futbolcu olarak görmek istediklerini de kaydeden Başkan Usta, şöyle dedi:

“Bordo, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar. Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir’den Trabzon’a yerleşmek ve Bordo’yu Trabzonspor’da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon’a yerleştirip Bordo’yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacaktır. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo-Maviş’in ismiyle inleyecek.”

Trabzonspor\'un renklerine kattığı Jose Sosa, Tomas Hubocan ve Volkan Şen imza töreni sonrası giyindikleri takımlarının yeni sezon formasıyla stadı gezdi, basın mensuplarına poz verdi. Yeni transferler burada Bordo Maviş bebeği de kucaklarına aldı.

Bu arada Trabzonspor’un yeni transferleri Sosa’nın 8, Volkan Şen’in 9 ve Hubocan’ın 18 numaralı forma giyecekleri kaydedildi.

