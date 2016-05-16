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Spor

Trabzonspor’da 3. Ersun Yanal dönemi başlıyor

Bordo mavili kulüp başkanı ile Yanal arasında iki gündür devam eden görüşmelerin sonuç verdiği belirtiliyor

16 Mayıs 2016 18:01

Trabzonspor'da Ersun Yanal transferinin noktalandığı belirtildi. Bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile dün ve bugün iki ayrı görüşme yapan deneyimli teknik adam, yüzde 99 anlaşmaya varıldı. Trabzonspor’da daha önce iki kez, Ersun Yanal dönemi yaşanmıştı.

Milliyet’te yer alan habere göre, daha önce Trabzonspor'da iki defa görev yapan ancak İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimiyle anlaşamadığı için yolları ayıran Yanal'ın, başkan Usta ile yaptığı her iki görüşmede orta ve uzun vadeli planlar konusunda anlaşmaya varıldı. Yanal ile anlaşma kararının bizzat Muharrem Usta tarafından en geç yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Yanal'ın, Usta'nın görev süresi bitimine kadar anlaşma yapacağı vurgulandı. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki günlerde Trabzon'a giderek tam yetkiyle göreve başlayacak. 

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