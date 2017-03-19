Trabzonspor'da 2017 coşkusu

Lig'in ilk yarısında oldukça sıkıntılı dönem geçiren Trabzonspor, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 11 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor'la 0-0, Atiker Konyaspor'la da 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

2017 yılının ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Geçen sezona fark attı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı.

Geçen sezon 25 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi, bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.

50. yıl öncesi umut verdi

Yeni stadı Medical Park Arena ve alınan sonuçlarla taraftarı ve camianın desteğini iyice arkasına alarak kenetlenen bordo-mavililer, gelecek sezon için belirlediği "50. yılda şampiyonluk" hedefi için de umut verdi.

Kulüp başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamada, takımın iyi yolda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor başarır, Trabzonspor yapar ama bu kuru kuruya olmuyor. Gerçekten çok çalışmak lazım. Takım çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Taraftarımız bu işe çok destek veriyor ve bir daha gördük ki Trabzonspor iyi yolda. Daha da iyi olacak, ben buna inanıyorum. Gelecekle alakalı planlarımız var. Bu plan işliyor. Biz bir maça bakıp, 'iyiyiz' ya da 'kötüyüz' diye bir hesap yapmıyoruz. Takımımızı biliyoruz. Hangi seviyede olduğumuzu biliyoruz. Zamanı geldiğinde planlarımızı hayata geçireceğiz."