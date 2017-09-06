Trabzonspor'da 14 Türk oyuncunun 8'i altyapıdan

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig\'de 2017-18 sezonunda 26 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele eden Trabzonspor’un mevcut kadrosunda kadro dışı olan Ibanez ile birlikte 12 yabancı ve 14 Türk oyuncu yer aldı, Türk futbolcuların 8’ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu.

Yabancı sınırlaması tartışmalarının yapıldığı Süper Lig’de altyapısından yetişen 8 futbolcuyu mevcut kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu özelliğiyle dikkat çekti. Bordo mavililerde Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Batuhan Artarslan altyapıdan yetişen ve kadroda bulunan oyuncuları olurken, Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu ise dışarıdan takıma katılan Türk isimler oldu.

EN ÇOK SÜRE ALAN YUSUF YAZICI

Bordo mavililerde altyapıdan yetişen 8 oyuncunun tamamı bu sezon A takımda resmi maç kadrosunda kendine yer buldu, Yusuf Yazıcı 3 maçta 242 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu. Yusuf Erdoğan 1 maçta 22 dakika, Abdülkadir 1 maçta 3 dakika süre alırken, 1 maçta kadroda yer alan Arda ile 3 maçta da 21 kişilik kadroda şans bulan Abdurrahim, Mustafa, Batuhan ve Uğurcan ise henüz forma giyemedi.

YAŞ ORTALAMASI 21

Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve mevcut kadrosunda bulunan 8 oyuncunun yaş ortalaması ise 21 olarak dikkat çekti. Bordo mavililerde altyapıdan yetişen oyuncular arasında 27 yaşındaki Mustafa en tecrübeli isim olurken, onu 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, 23 yaşındaki Batuhan, 21 yaşındaki Uğurcan, 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 18 yaşındaki Abdurrahim ile Abdulkadir ve 16 yaşındaki Arda takip etti.

GİDECEKLER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Bu arada Süper Lig’de 8 Eylül’de sona erecek olan birinci transfer ve tescil dönemi öncesi stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor’da gidecek oyuncular için de zaman iyice daralıyor. Avrupa’da transfer sezonun sona ermesi nedeniyle bordo mavili takımda kadroda düşünülmeyen Ibanez’in yanı sıra ayrılması gündemde olan diğer isimler için de alternatifler azaldı. Yönetimin hem gidecek hem de alınacak oyuncular için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Trabzonspor’da sezon başında Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Fabian Castillo ile ligin ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz’a milli ara iyi geldi. Castillo uygulanan tedavi programının ardından takımla birlikte çalışmalara başlarken, Burak Yılmaz da bu süreçte form tuttu ve A Milli takımın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de forma giydi. İki oyuncusunun takıma dönmesinin, teknik direktör Ersun Yanal’ı da mutlu ettiği kaydedildi.

FOTOĞRAF