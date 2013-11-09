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Spor

Trabzonspor'a Yusuf Erdoğan şoku

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

09 Kasım 2013 21:52

 

Spor Toto Süper Lig'de Sanica Boru Elazığspor'a gol attıktan sonra sakatlanan Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Konuya ilişkin olarak Trabzonspor’un internet sitesinden açıklama yapıldı. Ankara’da MR çektiren Yusuf Erdoğan'ın kontrol için İstanbul Acıbadem Hastanesi’ne gönderildiği, bordo mavili futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması saptandığı bildirildi. Yusuf’un tedavisinin sürdüğünü söyleyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo mavili futbolcunun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

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