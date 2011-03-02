-TRABZONSPOR'A YENİ STAD TRABZON (A.A) - 02.03.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kulübe yeni gelir kaynakları kazandırılması doğrultusunda sürekli arayış içerisinde olduklarını, bu yönde Akyazı'da inşa edilecek yeni stadın isim hakkıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Şener, TOKİ'nin Akyazı Projesi'ne yönelik faaliyetlerine hız verdiğini belirterek, 42 bin kişi kapasiteli stadın dolgu alanı için dinamit izninin alındığını ve şantiyelerin kurulduğunu ifade etti. Akyazı Projesi ile ilgili dolgu çalışmalarının fiilen başlamasının kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını vurgulayan Şener, şunları kaydetti: ''TOKİ'den aldığımız bilgiye göre önümüzdeki aşamada mayıs ayı içerisinde stadyum inşaatının ihalesi gerçekleştirilecek. Bu nedenle biz de kulüp olarak stadyumun isim hakkının pazarlanmasıyla ilgili ciddi temaslar başlattık. Bu konuda önemli teklifler ve talepler alıyoruz. Yapacağımız değerlendirmelerin ardından kulübümüz adına en doğru ve karlı kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Akyazı'da inşa edilecek stat, Trabzon kentinin olduğu gibi Trabzonspor'umuzun da çehresini değiştirecek ve dünyaya daha rahat açılmasını sağlayacak.'' -PFDK TRABZONSPOR'DAN SAVUNMA İSTEDİ- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maçın bitiminin ardından soyunma odasına giderken tribünden atılan bir madeni paranın isabet etmesi sonucu kaşının üst kısmı yarılan hakem Yunus Yıldırım olayı ile ilgili olarak bordo-mavili kulüpten savunma istediği bildirildi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, PFDK'nın savunma talebinin dün kendilerine ulaştığını ve 48 saat içinde savunmalarını vermek zorunda olduklarını belirtti. Yunus Yıldırım'a yapılan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Yener, bu konuda kulüp başkanı Sadri Şener'in de Yıldırım'dan Trabzon adına özür dilediğini anımsattı. -YILDIRIM, TEŞEKKÜR ETTİ- Maç sonunda kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, yardımcı antrenörler Ünal Karaman ve Mehmet Kulaksızoğlu'nun da olayın ardından hakem Yıldırım'ın yanına giderek tedavisiyle ilgilendiği bildirildi. Yıldırım'ın da Trabzonsporlu yöneticilerin ilgisi ve kendisine yapılan özrü raporuna yazdığı ve yöneticilere de teşekkür ettiği öğrenildi.