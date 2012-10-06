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Spor

Trabzonspor'a tek gol yetti

Bordo mavili ekip bu galibiyet ile kötü gidişe dur demeyi başarırken zirve mücadelesi veren Kasımpaşa ise kritik bir puan kaybı yaşadı

06 Ekim 2012 01:00

 

Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında evinde Kasmıpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, Olcan Adın'ın golüyle iki hafta aranın ardından galip gelmeyi başardı.
 
Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadelenin 7. dakikasında frikik kullanan Olcan Adın, uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.
 
Trabzonspor, ilk yarı boyunca golden sonra Kasımpaşa kalesinde farkı arttırabilecek pozisyonları üretse de başarılı olamadı. Konuk ekip Kasımpaşa da ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
 
Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 12 yaparken Kasımpaşa da 12 puanda kaldı. Trabzonspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken Kasımpaşa evinde Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacak.

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