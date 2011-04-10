-TRABZONSPOR'A TARAFTAR DESTEĞİ İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u taraftarları İstanbul'da yalnız bırakmadı. Galatasaray'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç öncesi takımlarına desteklerini en iyi şekilde göstermek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, ''Gurbetçi Gençler'' taraftar grubunun organizasyonuyla takımın kaldığı Point Hotel Barbaros'un önünde saatler öncesinden toplandılar. Otel önünde tezahüratlar yapan, müzik eşliğinde horon tepip, kolbastı oynayan taraftarlar, oluşan aşırı kalabalık sonrası polis kordonuna alındı. -MEŞALELERLE UĞURLAMA- Karşılaşmanın başlamasına 2 saat kala otelden çıkış yapan Trabzonspor kafilesi, taraftarca meşaleler yakılarak uğurlandı. Sporculara maç öncesi moral vermeye çalışan taraftarların yaktığı meşalelerin dumanının, kafileyi taşıyan otobüsün de içine dolması dikkati çekti. Otel önündeki izdiham nedeniyle otobüsün çıkış yapabilmesi için güvenlik güçleri yoğun çaba harcadı. Bayraklar ve pankartlar açan taraftarlar, takımı araçlarıyla takip edebilmek için de yoğun çaba sarf etti. -ONLARCA ARAÇLIK KONVOY- Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün hareket etmesinin ardından taraftarlar araçlarına binerek Türk Telekom Arena'ya kadar konvoy oluşturdu. Polisin tüm çabasına rağmen onlarca araçtan oluşan konvoydakiler, takım otobüsüne yakın olabilmek için büyük gayret sarf etti. Tehlikeli araç kullanılması ve taraftarların arabaların camlarından sarkması nedeniyle trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına karşın, önemli bir olay yaşanmadan Trabzonspor'u taşıyan otobüs Türk Telekom Arena'ya ulaştı. Taraftarların oluşturduğu araç konvoyunun önü, TEM otoyolundan Türk Telekom Arena'ya ayrılan sapakta polis tarafından kesilerek, bu bölgeye araç girişi engellendi.