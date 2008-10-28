Trabzonspor'a stat müjdesi!



Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Akyazı'da yapılması planlanan yeni stadyumun yapılacak olan 2011 Avrupa Gençlik Yaz Oyunları'na yetişeceğini belirterek "Kimse heyecanlanmasın ve merak etmesin bu stadyum yetişecek. Devlet olarak biz hazırız" dedi.



Trabzon'da yapılacak olan 2011 Avrupa Gençlik Yaz Oyunları Bilgilendirme Toplantısı Trabzon Valiliği B Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Trabzon Valisi Nuri Okutan, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, KTÜ Rektörü İbrahim Özen, Trabzon Emniyet Müdürü Feridun Boz, Jandarma Alay Komutanı Yüksel Sönmez ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.



Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon'da yapılıp-yapılmayacağı merak konusu olan yeni stadyum hakkında müjdeli haber verdi.



Yapılması planlanan yeni stadyumun Trabzon'da çok tartışıldığını bildiğini belirten Atalay, "30 bin ila 40 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun hatta 50 bine kadar seyirci kapasitesi olan bir stadyumun yapım aşaması 18 ay olarak kabul ediliyor. Biz bunu gecikmeli olarak 24 aya çıkartmayı kabul ettik. Bizim önümüzde 1 yıllık boşluk kalıyor. Bu süre içersinde bir kısmı ihaleyi hazır aşaması, bir kısmı da bittikten sonraki test müsabakalarına ve diğer organizasyonlara açılmasıdır. Biz devlet olarak hazırız. Zaten Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak bunu taahhüt ettik. Zaten başka illerde de yapıyoruz.



Trabzon ilk örnek olmayacak. Kimse heyecanlanmasın ve merak etmesin bu stadyum 2011 hazır hale gelecek ve yetişecek. Yeter ki gününde adımlarımızı atalım. Vaktimiz de var acelemiz yok. Ne kadar erken başlar erken bitirirsek o kadar daha faydalı olur. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın mevcut arazilerimizi değerlendiriyoruz. Avni Aker Stadı'nın arazisinin, Ali Sami Yen Stadı'nın arazisi kadar para yapmasını beklemiyoruz. Ali Sami Yen'de üste para da kazandık.



Mevcut arazimiz eksik kalsa dahi yeni stadyumun parasını karşılamasa dahi biz Genel Müdürlük olarak üzerini tamamlayacağız. Trabzonspor Kulübü'ne ve başka bir birime yük binmeyecek. Devletin kasasından da yine para çıkmayacağına inanıyorum. İhale olacağı için kriz bizi etkileyebilir. Ama bu stadyum yapılacak" diye konuştu.



2011 açılış ve kapanış seremonilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Atalay, "İnsanları memnun edersek daha büyük organizasyonları isteme şansımız olur. Başlayacak olan Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı da isteme hakkımız olacak.



Trabzon için bu kadar büyük bir hedef var önümüzde, nihai hedefte 2020 için İstanbul'a Olimpiyat oyunlarını almak. Buna 2013 yılında karar verilecek. 2011 yılında yeni stadyumumuzla birlikte bu oyunları iyi organize edersek 2013 yılında verilecek olan 2020 kararının da Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyorum.



O açıdan başka ülkelerden çok daha iyi yapmalıyız. Bana göre gecekonduyu onarmaktan farklı olmayan Avni Aker Stadyumu'nu insanların huzuruna çıkaramayız. Tabi ki Karadeniz Oyunları'nda olduğu gibi makyajlar yaparak, içini ve dışını süsleyerek Avni Aker'i kullanmakta mümkün ama Türkiye bu şansını böyle bir yeri makyajlayarak kullanmamalı. Bunun yerine modern uluslararası tüm ülkelerin kullandığı büyük statlar gibi bir stat yaparak gerçekleştirmeli" şeklinde

konuştu.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönemi dolayısıyla Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği'nin Genel Kurulu'nun İstanbul'a verildiğini belirten Atalay, "Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı ve arkadaşlarının çalışmaları kadar bir gelenek olarak 100. yılını kutlayan komitelerin ülkesinde bu toplantılar yapılıyor. Daha önce 100 yılını kutlayan Belçika'da bu toplantıya katılmıştık. Çok önemli bir toplantı. Olimpiyatlarda oy kullanacak üyelerinde katılacağı bir toplantı olacak.



Bizden de sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu toplantıya katılacaklar. Toplantının 2. gününde Trabzon olarak bizimde sunumumuz olacak. Diğer ülkelerinde sunumları olacak. Bizim çok şükür sunum yaparken bizim zorlanacağımız, hırpalanacağımız çok fazla sorunumuz yok" açıklamasını yaptı.



İstanbul'da Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurul toplantısının yapılacağını belirten Trabzon Valisi Nuri Okutan, "Bu toplantıdan önce Trabzon'da 2011'e yönelik hazırlıklarımızı gözden geçirmek ve yapılacak olan toplantıda sunacağımız bilgi dosyasını gözden geçirmeye yönelik toplantı düzenliyoruz. Şehir'de taksicisinden, hediyelik eşya satıcısına kadar bütün çevrelerin 2011 Gençlik Olimpiyatları'na katkıda bulunması ve 2011 Gençlik Olimpiyatları bizim için hem bir fırsat ve bir dönem noktası gibi değerlendiriyoruz. O bakımdan her tarafın bu çalışmayla bütünleşmesini istiyoruz. Şehrin bütün düzeyine bunu yaymak istiyoruz. Yapılan çalışmaları tabana yayarak halkında katılımını sağlama düşüncesindeyiz" dedi.





