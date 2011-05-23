-TRABZONSPOR'A ''ŞAMPİYON'' GİBİ KARŞILAMA TRABZON (A.A) - 23.05.2011 - Trabzonspor, sezonu 82 puanla ikinci sırada bitirdiği Spor Toto Süper Ligi'nin ardından Trabzon'da şampiyon gibi karşılandı. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından kara yolu ile Ankara'ya geçen bordo-mavili kafile, daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla saat 04.00'da Trabzon'a geldi. Yolculuk sırasında, averaj ile kaybedilen şampiyonluk sonrası bir hayli üzgün oldukları gözlenen Trabzonsporlu futbolcular, Trabzon Havalimanı'nda kendilerini bekleyen taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Meşaleler eşliğinde tezahüratlarda bulunan coşkulu taraftar grubu, Trabzonsporlu futbolcuların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Bir süre yoğunluk nedeniyle havalimanından çıkamayan Trabzonspor kafilesi, daha sonra araç konvoyu eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti. Bu arada bordo-mavili takımla Karabük'e gelerek forma giyen Colman ile Jaja'nın Trabzon'a gelmediği gözlendi.