Trabzonspor'a olaylı F. Bahçe maçından ötürü 4 maç seyircisiz oynama ve 915 bin lira ceza!

PFDK, olaylı Fenerbahçe maçından ötürü 4 maç seyircisiz oynama cezası ve 915 bin TL para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 24.04.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 750.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DENİZ KALE ARKASI, YOL KALE ARKASI, KAPALI VE MARATON tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, tribünlere spor ahlakına aykırı pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

"Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyircisiz alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

"2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü başkanı İLHAN CAVCAV hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

"Karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren taraftar, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirmesinin ardından maçı tatil etmişti. PFDK, tatil edilen maç için Fenerbahçe'nin 4-0 yendiğini açıklamıştı.