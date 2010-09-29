-TRABZONSPOR'A İRLANDA'DAN KARDEŞ KULÜP TRABZON (A.A) - 29.09.2010 - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, İrlanda 1. Ligi takımlarından Drogheda United ile kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile önce taraftar bazında başlayan diyalog sürecinin resmi boyuta ulaştığı belirtildi. Drogheda United kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın ''Bordo Mavi Bir Tarih'' adlı kitabın tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı önerinin Trabzonspor kulübüne ulaştırıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Whelan'ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006 yılından itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından kulübümüzün görüşlerinin istenmesi üzerine yönetim kurulumuz tarafından verilen cevapta böylesi bir talebin memnuniyetle karşılanacağı belirtildi. Böylelikle taraflar arasındaki kardeş kulüp süreci resmen başlamış oldu.''