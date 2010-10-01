-TRABZONSPOR'A İRLANDA'DAN KARDEŞ GELİYOR DUBLİN (A.A) - 01.10.2010 - İrlanda 1. Ligi takımlarından bordo-mavili Drogheda United'ın (DUFC) yöneticisi Roisin Philips, Trabzonspor ile DUFC'nin kardeş kulüp olmasına ilişkin öneriye Trabzonspor'un olumlu yapıt vermesinin ardından, "Umuyorum ve diliyorum ki takımlarımız arasında gelişen bu dostluk gelecek aylarda yapacağımız daha başka organizasyonların başlangıcı olur" dedi DUFC'nin resmi internet sitesinde Türkçe olarak yayınlanan mesajda, "Drogheda United FC olarak Türkiye Süper lig takımlarından Trabzonspor'un kardeş kulüp olma teklifimizi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu dostluğun ilanı gerek takımlarımız ve bilhassa ülkelerimiz arasındaki daha büyük dayanışmalara vesile olacaktır. Drogheda United ve Trabzonspor'un son yıllardaki dostane ilişkilerinin sağlamlaşması ve devamından büyük bir şeref duyuyoruz" denildi. "İki takım arasındaki yakınlığın, Türk Dışişlerinin, Trabzonspor Yönetim Kuruluna ilettiği teklifle gerçekleştiği" belirtilen mesajda kulüp yöneticisi Roisin Philips'in, "Takımımıza gösterilen büyük destekten dolayı müteşekkirim. Umuyorum ve diliyorum ki takımlarımız arasında gelişen bu dostluk, gelecek aylarda yapacağımız daha başka organizasyonların başlangıcı olur" şeklindeki ifadelerine de yer verildi. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile taraftar bazında başlayan diyalog sürecinin resmi boyuta ulaştığı bildirilmişti.