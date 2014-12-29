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Spor

Trabzonspor'a evinde ağır darbe: 1-4

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu

29 Aralık 2014 23:56

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Eskişehirspor'u misafir etti.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede, Ertuğrul Sağlam önderliğindeki Kırmızı-Siyahlı konuk ekip, 32. dakikada üstünlüğü eline geçirmeyi başardı.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Bordo-Mavililer'in file bekçisi İbrahim Demir ile karşı karşıya kalan Arjantinli futbolcu Funes Mori, ağları havalandırıp takımını öne geçirdi: 0-1. Kritik müsabakanın ilk devresi bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Karadeniz temsilcisinin kalesini tehlikeli ataklarla yoklayan Eskişehirspor, 73'te farkı ikiye çıkardı. Topu filelere gönderen isim Ömer Şişmanoğlu oldu: 0-2. Bu gole Trabzonspor'un yanıtı ise gecikmedi. Dakika 76'da sahneye çıkan Özer Hurmacı, takımını yeniden maça ortak etti: 1-2.

Gol düellosuna sahne olan kritik müsabakada Ömer, 78'de bir gol daha kaydetti ve yeniden takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 1-3.

90. dakikada konuk ekipten Andaç Güleryüz'ün golüyle Eskişehirspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Ayrıntılar az sonra...

 

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