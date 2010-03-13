Trabzonspor'a 'eleştiri yağmuru'

T24 - Lig ve kupada, 2010 yılında oynadığı 13 resmi maçta mağlubiyet görmeyen, ancak bu maçlardan 5'ini beraberlikle kapatan Trabzonspor, Gaziantepspor maçı sonrası eleştirilerin odak noktasında oldu.



13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takıma, 1-1 biten Gaziantepspor maçının ardından eleştiriler iyice arttı. Ligin ikinci yarısında 4 galibiyet, 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi, zirveden her geçen hafta uzaklaşıyor.



Güneş'ten eleştiri



Teknik direktör Şenol Güneş, son haftalarda futbol olarak olumsuz bir havada olduklarını belirterek, ''Gaziantepspor maçında futbol daha da olumsuzdu. Benim için hayal kırıklığı oldu. Bu kadar güzel bir zeminde paslaşarak oyunun hakimi olmamız gerekirken bunları yapamadık. Oyun tatmin edici olmayınca skora da yansımadı'' dedi.



Rakipleri karşısında tatmin edici oyun ortaya koyamadıklarını kaydeden Güneş, ''Colman ve Cale'de düşüş olduğu için kadroya almadım. Ancak Gaziantepspor maçında saha içinde formsuz olan oyuncular da vardı. Herkesin biraz daha özverili olması gerekiyor. Takım adına iyi işler yapan oyuncu bizimle beraber olacaktır. Futbolcuda düşüş olacaktı ama bunun süresi önemli. Bu durum uzun süre devam ediyorsa sıkıntı var demektir. Sezon sonunda oyuncularla ilgili karar vereceğiz'' diye konuştu.



Yerel gazetelerden eleştiri



Teknik direktör Güneş özeleştiri yaparken yerel gazeteler de 2010 yılının namağlup takımı olan Trabzonspor'u eleştirdi.



Karadeniz'den Günebakış Gazetesi ''Unvan kurtuldu, umutlar söndü'', Taka Gazetesi ''Yenilgisiz ama umutsuz'', Türksesi Gazetesi ''Trabzonspor, hep berabere'', Kuzey Ekspres Gazetesi ''Alanzinho ile sadece yenilmedik'', Karadenizde İlkhaber Gazetesi ''1 var, 1 yok'' Karadeniz Gazetesi ise ''Yaşasın yine yenilmedik mi desek'' başlığıyla maç haberlerine yer verdi.



Bu arada Gaziantepspor maçının ardından Trabzon'a gelen bordo-mavili futbolculara, 2 gün izin verildi.

