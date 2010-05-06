Trabzonspor'a çoşkulu karşılama

T24 - Şanlıurfa'da yapılan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor, kente döndü.



THY'nin sponsoru olduğu FC Barcelona'yı taşıdığı uçak ile yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili takımın yolculuğu neşeli geçti.



Basın mensupları ve taraftarların da bulunduğu kafilede bordo-mavili futbolcular, kupa sevincini sürdürmeye devam etti.



Uçağın arka bölümünde bulunan taraftarlar, Türkiye Kupası'nı kulüp başkanı Sadri Şener ve takım kaptanı Song'dan kendilerine getirmelerini istedi. Taraftarlar bu arada kupa ile fotoğraf çektirdiler.



Yattara, uçakta söylediği şarkılarla kafileyi coştururken, takım kaptanı Song, ''Bize her yer Trabzon'' sloganları attı.



Trabzon Havalimanı çıkışında 10 bine yakın bordo-mavili taraftar, takımlarını görkemli bir şekilde karşıladı.



Mehter takımının da gösteri sunduğu kafilenin gelişinde taraftarlar ellerindeki meşalelerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.



Daha sonra üstü açık bir otobüse binen bordo-mavili futbolcular, havalimanından ayrılarak kent turu atmak istedi. Ancak futbolcuları taşıyan otobüs, taraftarların aracın önünü kesmesi nedeniyle yaklaşık 1 saat süre sonra havalimanından ayrılabildi.



Güvenlik kuvvetleri, bu sırada zaman zaman taraftarlara müdahale ederek onları aracın önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı güvenlik görevlilerinin taraftarlara biber gazı sıktıkları ve taraftarların da bundan etkilendiği gözlendi.



Havalimanının VIP kapısının çıkış bölümünde bulunan demir tellere tırmanan bazı taraftarlar ise tellerin yıkılmasıyla yere düştü. Bir grup Trabzonspor taraftarının ise üzerinde Fenerbahçe'nin renklerinin bulunduğu tabutu taşıdıkları görüldü. Trabzonsporlu futbolcular, havaalanından üstü açık otobüs ile ayrılarak kent turu attı. Uzun konvoy eşliğinde sık sık durdurulan otobüs ile Trabzon Belediyesi önüne gelen bordo-mavili futbolcular, burada taraftarlar ile kupa şampiyonluğunu kutladı.



