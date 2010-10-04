T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspora ceza

Trabzonspor, ceza almayı göze alarak talimatlara aykırı hareket etti...

04 Ekim 2010 03:00

T24 - Trabzonspor, ceza almayı göze alarak talimatlara aykırı hareket etti.


Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 2. maddesinde, “Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden kesintili veya kesintisiz olarak en az iki yıl süre geçmiş bir TC vatandaşı futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmaları zorunludur. Söz konusu futbolcunun ilgili sezonun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibariyle 22 yaşını tamamlamamış olması şarttır”  koşulu bulunuyordu.

Bordo-mavililer, Mustafa Yumlu’nun buna uygun olup olmadığı konusunda Futbol Federasyonu’na danıştı, olumsuz yanıt aldı. Tüm oyunculardan faydalanmak isteyen bordo-mavililer, bunun cezasının 35 bin TL olduğunu öğrendi. Durumu yönetime aktardı, “Ceza önemli değil” yanıtını alınca, Şenol Güneş özgürce kadrosunu yaptı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24