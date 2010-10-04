Trabzonspora ceza

T24 - Trabzonspor, ceza almayı göze alarak talimatlara aykırı hareket etti.





Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 2. maddesinde, “Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden kesintili veya kesintisiz olarak en az iki yıl süre geçmiş bir TC vatandaşı futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmaları zorunludur. Söz konusu futbolcunun ilgili sezonun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibariyle 22 yaşını tamamlamamış olması şarttır” koşulu bulunuyordu.



Bordo-mavililer, Mustafa Yumlu’nun buna uygun olup olmadığı konusunda Futbol Federasyonu’na danıştı, olumsuz yanıt aldı. Tüm oyunculardan faydalanmak isteyen bordo-mavililer, bunun cezasının 35 bin TL olduğunu öğrendi. Durumu yönetime aktardı, “Ceza önemli değil” yanıtını alınca, Şenol Güneş özgürce kadrosunu yaptı.







