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Spor

Trabzonspor'a Carl Medjani faturası!

Bordo-mavililer, Cezayirli futbolcuya toplamda 785 bin Euro tazminat ödeyecek

13 Aralık 2016 12:45

Carl Medjani'nin alacakları nedeniyle başvuruda bulunmasıyla FIFA'lık olan Trabzonspor davayı kaybetti.

Trabzonspor'a Vahid Halilhodzic döneminde transfer edilen Carl Medjani, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Kasım 2015'te kulüpten ayrılıp FIFA'ya başvurmuştu. sözleşmesini tek taraflı fesheden Cezayirli oyuncu, 285 bin Euro alacağını isteyip, 2 milyon 235 bin Euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Yönetim de 1 milyon 665 bin Euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı.

Soruşturma neticesinde FIFA'dan, Trabzon'a kötü haber geldi. FIFA, Medjani'nin 285 bin Euro'luk alacak talebini kabul etti ve ayrıca Trabzonspor'a 500 bin Euro da tazminat faturası çıkardı. 

Bunun üzerine yönetimin CAS'a itirazda bulunduğu öğrenildi.

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