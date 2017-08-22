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Spor

Trabzonspor'a Burak Yılmaz'dan iyi haber

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle 20’inci dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz’ın MR’ı temiz çıktı

22 Ağustos 2017 20:10

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle 20’inci dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz’ın MR’ı temiz çıktı.
Deneyimli forvet oyuncusunun çekilen MR sonrasında her hangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı, haftasonu oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
KÜÇÜKAKYÜZ’E KUTLAMA
Bu arada, Trabzonspor Kulübüne ait sosyal medya hesabı twitter\'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Hasan Küçükakyüz için paylaşılan mesajda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan hemşerimiz ve 323 nolu Onur Üyemiz Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kutlar, başarılar dileriz” denildi.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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