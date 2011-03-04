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Spor

TRABZONSPOR'A 1 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI İSTANBUL

04 Mart 2011 00:12

-TRABZONSPOR'A 1 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI İSTANBUL - 03.03.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 1 maç saha kapama cezası verdi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a, takdiren 1 maç saha kapama cezası verilmesini kararlaştırdı. Kurul, aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle bordo-mavili kulübe takdiren 5 bin lira para cezası, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle kulüp görevlisi Halil Yazıcıoğlu'na takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. PFDK, ayrıca Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medical Park Antalyaspor'a 7 bin 500, Bucaspor ve Sivasspor'a da 5 bin lira para cezası uyguladı.

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