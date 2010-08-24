Trabzonspor:3 Fenerbahçe:2

T24

5 Mayıs 1996 gecesinin kahramanıydı. Attığı golle Fenerbahçe'yle şampiyonluğu getiren, maç sonu röportajıyla dünya fair-play tarihine geçen, ve onunla alakal mı bilinmez; Ali Şen tarafından Fenerbahçe'den gönderilen isimdi Aykut Kocaman. 14 yıl sonra yine Fenerbahçe'yle Avni Aker'de... Bu kez teknik direktör olarak. O akşamkine benzer bir marjinallikle şaşırtıyor insanları maç başlamadan; çünkü Alex ve Stoch ilk 11'de yok.Anfield'dan umutla dönen, Trabzonspor'u yıllar sonra lige bu kadar motive başlattıran Şenol Güneş ise, her Trabzonlu'nun içinde yara olan o maayıs akşamında takımını şampiyonluktan eden Aykut Kocaman'a karşı, Yattara kozunu sürüyor sahaya.Çoğu Trabzonlu'ya göre 96'nın rövanşı, 3 ay önce Kadıköy'de alındı belki de, bilinmez. Bilinen o ki; her yönden ilginçlikler vadeden Süper Lig'in 2. hafta maçı, -sahaya giren davetsiz martıyı kovalamaca nedeniyle- 3 dakikalık tehirle Bünyamin Gezer'in düdüğüyle başlıyordu.Orta alandaki topa sahip olma savaşının ilk dakikalarda kazanan Trabzonspor'un, 2-3 kez Teofilo'yu kaçırma düşüncesi ofsayt bayrağına takıldı. Trabzon'un Ceyhun-Selçuk-Colman'dan üçlüsüne karşı Alex ve Stoch'suz daha dirençli hale gelen Fenerbahçe'de, Özer ve Mehmet Topuz top rakipteyken, orta sahayı 4'leyerek evsahibinin hızını ve pas organizasyonunu kesiyordu.Böylesine kilitlenmiş maçların çilingiri kuşkusuz duran toplardı ve 14. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Cristian kendi kalesini görürken fırtınayı da başlatıyordu. Trabzonspor taraftarı daha yeerine oturmamıştı ki; Andre Santos'tan daha hızlı olan Yattara, arkaya sarkıp, Mert'in üzerinden aşırtma bir vuruşla 16. dakikada durumu 2-0 yapıyordu.Maç öncesi tahtaya yazılanlar 2 dakikada buhar olurken, Fenerbahçe için şoktan çıkma şansını Semih değerlendiremedi. Egemen'in pozisyondaki çabukluğu da takdire şayandı. 23'te yakaladığı ilk pozisyon sonrası rakip sahaya daha çok yerleşen Fenerbahçe, 28'de Semih'in ortasında Lugano'nun kafa vuruşuyla kendine geldi: 2-1.Ama maç öncesi beklenen ilginçliklerin fazlası yaşanıyordu Avni Aker'de. 29. dakikada Yattara sağdan ortaladı. 'Golcü savunmacı' görevi bu kez Glowacki'deydi: 3-1.Yarım saatte yenilen 3 golden sonra, Semih'in de sakatlanması Aykut Kocaman'ı mecburi hamleye yöneltti. 39'da Semih'in yerine giren Stoch sola, Özer de Semih'in daha doğrusu Alex'in pozisyonuna geçti. Ama yaratıcı hamle Stoch'dan geldi. Mehmet Topuz'a müthiş bir ara pas verdi. Topuz'un vuruşu o kadar etkili olmasa da, Onur'un da hatalı gol yemeye hakkı vardı: 3-2.Trabzonspor'da maçın sonu gelmişcesine görülen fiziki yorgunluk, Stoch'un etkili oyunuyla sallanıyordu. Ancak devre arası, bordo-mavililer için tam zamanında yetişti.Trabzon, Alanzinho-Umut değişikliğiyle ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. 47'de Teofilo'nun altıpasta zor olanı yapıp golü kaçırışı kırılma anlarına 1 numaradan girmeyi hak ediyordu. Kolombiyalı'nın 49'da sol çaprazdan vuruşunda ise genç kaleci Mert başarılıydı.54'te Yattara, Teo'ya özenip imkansızı başarırken, 1 dakika sonra Niang, 'kaçırdıklarınızın bedelini pahalı ödeyebilirsiniz' işaretini veriyordu. Topu alanın rahatça ceza sahasıyla buluştuğu maçta Glowacki 64'te şanssız pozisyon sonrası sakatlanıp çıkarak Şenol Güneş'in yüzünü ekşitti. 68'de Andre Santos karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı atarken, 1 dakika sonra Gökhan Gönül, Colman'a gereksiz bir çelme taktı. Ancak penaltı noktasına giden Arjantinli'nin vuruşunu çıkaran Mert, Fenerbahçe'nin umutlarını yeşertiyordu. Mert'in verdiği umutla, Cristain'ın yerine Alex'i alan Kocaman, son hamlesini yapıyordu.Yorgunluk nedeniyle kopan orta sahalar golün habercisiydi; Yattara-barış değişikliğiyle oyunu tutmayı bilen Şenol Güneş, 14 yıl sonra Aykut Kocaman'a karşı bu kez galip geliyordu.İki takımın da kazanacak kadar oynamadığı, ama kaybedecek kadar da kötü olmadığı bir maç oldu. Yaratıcı hamleleri daha çok yapan Trabzonspor kazandı ve 3-2'lik galibiyetle 2. haftada zirveye kuruldular.Fenerbahçe daha dirençli görünse de ağır savunma hattının bedelini ödedi ve PAOK maçı onlar için de tüm sezonu etkileyebilecek kritik bir viraj haline geldi.