Trabzonspor:2 - Gençlerbirliği:2

Türkcell Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara'da 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Thomas Doll, son haftalardaki klasik onbiri ile sahada yer alırken, konuk ekip Trabzonspor da ise teknik direktör Hugo Broos, sağ bekte Song'a, orta sahanın sağında Umut Bulut'a şans tanırken, Gökhan Ünal'ı hücumda tek forvet olarak oynattı.

Trabzonspor maça çok hızlı başladı ve 5. dakikada Selçuk İnan ile verkaç yapan Umut Bulut ceza sahasına girer girmez topu en arkadaki Gabric'e aktardı. Gabric topun gelişine sert vurdu ve top Gençlerbirliği ağlarına gitti: 0-1



Ev sahibi takım beraberlik golü için Trabzonspor kalesine giderken, Gökhan Ünal çalımlarla Gençlerbirliği kalesine yaklaşırken ara pasını Colman'a verdi. Bu oyuncu kaleci Serdar Kulbilge ile karşı karşıya kaldığı anda düzgün bir vuruşla Trabzonspor'un ikinci golünü attı: 0-2

Gençlerbirliği ikinci golden sonra Trabzonspor kalesinde daha fazla görünmeye başladı ve bunlardan birinde Burhan Eşer'den aldığı pasla ceza sahasına girmeye çalışan Mustafa Pektemek, topu Harbuzi'ye aktardı. Bu oyuncunun güzel vuruşuyla fark bire indi: 1-2

İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da önemli değişikliklerle başladı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde golün sahibi Harbuzi'nin yerine Sandro, Burhan Eşer'in yerine de Hurşit dahil oldu. Trabzonspor'da ise ilk golün sahibi Gabric yerini Alanzinho'ya bıraktı.

İlk yarının başlarında Gençlerbirliği çok önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen bunlarda etkili olamazken, Trabzonpor ise kontraatak bir oyun sergiledi.

Gençlerbirliği aradığı golü 76. dakikada Bilal Çubukçu'nun sağ kanattan sol ayağıyla mükemmel frikik golüyle buldu: 2-2

Her iki takım da dakikalarda buldukları pozisyonları değerlendiremeyince maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 11'e çıkartırken, Trabzonspor da 11 puana yükselmiş oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - TRABZONSPOR: 2

Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mete Kalkavan



Gençlerbirliği: Serdar Kulbilge xx, Orhan Şam xx, Radeljic xx, İlhan Eker xx, Aykut Demir xx, Burhan Eşer xx (Dk. 46 Hurşit xxx), Harbuzi xx (Dk. 46 Sandro xx), Tozo xx, Cem Can xx, Mustafa Pektemek xx (Dk. 71 Bilal Çubukçu xx), Kahe xx



Trabzonspor: Sylva xx, Song xx, Giray xx, Egemen xx, Ferhat xx, Umut Bulut xx, Selçuk İnan xx, Ceyhun Gülselam xx, Colman xxx, Gabric xx (Dk. 46 Alanzinho x (Dk. 81 Yattara x), Gökhan Ünal xx (Dk. 61 Serkan Balcı x)



Goller: Dk. 5 Gabric ve Dk. 16 Colman (Trabzonspor), Dk. 31 Harbuzi ve Dk. 76 Bilal Çubukçu (Gençlerbirliği)



Sarı Kartlar: Dk. 22 Tozo (Gençlerbirliği), Dk. 38 Umut Bulut, Dk. 75 Ferhat (Trabzonspor)