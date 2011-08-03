Trabzonspor:1 Benfica:1

T24 - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Benfica ile berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti



Trabzonspor, 3 farklı skorla kazanması gereken karşılaşmaya hızlı başlamasına karşın Benfica savunmasını aşamadı. İlk golü Benfica bulurken Trabzonspor bu gole 32. dakikada karşılık verebildi.



6. dakikada Benfica atağında, Manuel Duran Nolito ile paslaşarak ceza alanı önüne gelen Saviola’nın vuruşunda top üstten auta çıktı.



17. dakikada sağ kanattan gelişen Benfica atağında, Gaitan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ayel Lambert Witsel yükselerek kafayı vurdu ama top, kaleci Tolga’da kaldı.



18. dakikada Benfica’nın golü geldi. Emerson’un kullandığı taç atışında topla buluşan Saviola, meşin yuvarlağı Manuel Duran Nolito’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1 32. dakikada Trabzonspor skoru 1-1’e getirdi. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Celustka’nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Paulo Henrique, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-1 37. dakikada Trabzonspor atağında Adrian sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Burak Yılmaz yükseldi ama savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.



39. dakikada gelişen Benfica atağında Osvaldo Gaitan, sol çarprazdan sert vurdu, ancak top yan ağlarda kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR



Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla oynadığı maça, bordo-mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tribününde büyük boşluklar görüldü. Taraftarların ramazan ayı ve yaz mevsimi nedeniyle maça ilgi göstermediği ileri sürüldü. Çok sayıda taraftar, iftarın ardından stada ulaşmaya çalışırken, karşılaşmayı 40 bine yakın taraftarın izlediği bildirildi. Taraftarlar tribüne, Portekizce “Em Todo Seremos Trabzon (Bize her yer Trabzon)” yazısını astılar.





FENERBAHÇE'YE GÖNDERME



Trabzonsporlu taraftarlar, şike soruşturması nedeniyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptılar. Taraftarlar, “Kümede kal Fenerbahçe” diye tempo tuttular. Fenerbahçe aleyhine tezahüratların sürmesi üzerine stat hoparlörlerinden taraftarlardan sadece çok önemli olan Benfica maçına odaklanması anons edildi.





GÜNEŞ, ALANZİNHO'YU YEDEĞE ÇEKTİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmadaki kadrosunda bir değişikliğe gitti. Güneş, Alanzinho'yu yedeğe çekerken, ilk 11'de Pawel Brozek'e şans tanıdı.





SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Maç öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Stada giren taraftarlar ve basın mensupları, aranarak içeri alınırken, yabancı maddelerin stada sokulmasına izin verilmedi.





