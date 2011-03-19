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Spor

TRABZONSPOR ZORLU BAŞKENT SINAVINDA TRABZON (A.A)

19 Mart 2011 13:47

-TRABZONSPOR ZORLU BAŞKENT SINAVINDA TRABZON (A.A) - 19.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, uçak ile başkentte gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, 20 kişilik futbolcu kadrosuyla Ankara'ya giden kafileye son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken takım kaptanı İbrahim Yattara'yı dahil etmedi.  Kafilede ayrıca sakatlıkları nedeniyle kaleci Onur Recep Kıvrak ile Engin Baytar da yer almadı. Ferhat Öztorun, Sezer Badur ve Barış Ataş da kadroya alınmadı. -YARA ALMAK İSTEMİYOR- Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında derbi galibiyeti elde ettiği haftada yara almak istemiyor. Haftaya Fenerbahçe ile aynı puan ve averajla ikinci sırada giren bordo-mavili takım, Gençlerbirliği karşısında puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. -TOLGA'NIN İLK HEYECANI- Trabzonspor'da geçen hafta Kasımpaşa ile yapılan maçta sakatlanan ve sezonu kapayan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yerine Tolga Zengin görev yapacak. En son geçen sezonun 33. haftasındaki Denizlispor maçında bordo-mavili takımın kalesini koruyan Tolga, ligde 26 haftalık aradan sonra takımın kalesine geçecek. -UMUT, DALYA PEŞİNDE- Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bulut, Gençlerbirliği karşısında gol atması halinde 100. golüne ulaşarak ''100'ler Kulübü''ne girmiş olacak. Bordo-mavili takımda, en son ligin 22. haftasındaki Manisaspor maçında gol kaydederek 99 gole ulaşan Umut Bulut, 3 hafta aradan sonra bu hedefine ulaşmak istiyor.   -OLASI 11- Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Tolga Zengin, Serkan, Giray, Glowacki, Piotr Brozek, Selçuk, Ceyhun, Colman, Jaja, Burak, Umut. Trabzonspor'un 20 kişilik kafilesinde ise şu isimler bulunuyor: Umut Bulut, Selçuk İnan, Egemen Korkmaz, Serkan Balcı, Tolga Zengin, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Alanzinho, Giray Kaçar, Mehmet Çakır, Arkadiusz Glowackı, Bora Sevim, Piotr Brozek, Pawel Brozek, Gustavo Colman, Jaja, Hrvoje Cale, Tayfun Cora, Mustafa Yumlu, Hüseyin Kayıkçı.

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