Trabzonspor zorlanmadı

Tempo24-





Fortis Türkiye Kupası gruplarında 2. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kırıkkalespor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, baştan sona üstün oynadığı maçı 5-0 kazanarak, B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Umut (2), Gökdeniz (2) ve Barış kaydetti.

Bu sonuçla gruba Manisaspor'a yenilgisiyle başlayan Trabzonspor puanını 3'e çıkardı. Kırıkkalespor ise Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından ikinci maçından da puansız ayrıldı.



TRABZONSPOR: 5 - KIRIKKALESPOR: 0

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Hakan Özkan xxx, Adil Sinem xxx, Ali Zağlı xxx

Trabzonspor: Tolga Zengin xxx, Ferhat xxx (Dk. 62 Serkan x), Erdinç xxx, Çağdaş xxx (Dk.63 Adnan xx), Celaleddin xxx, Hüseyin xxx, Ayman xxx, Ceyhun xxx, Gökdeniz xxx, Umut xxx, Barış xxx (Dk. 72 Ergin x)

Kırıkkalespor: Onur x, Coşkun x, Yasin xx, Fazlı x, Cemil x, Gökhan xx, Erkan x (Dk. 84 Sezai ?), Halit xx, Murat x, Uğur x (Dk. 77 Şükrü x), Ali x (Dk. 65 Ahmet x)

Goller: Dk. 12 ve 21 Umut, Dk. 57 ve 85 Gökdeniz, Dk. 71 Barış (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Çağdaş (Trabzonspor), Dk. 73 Erkan, Dk. 78 Yasin (Kırıkkalespor)



12. dakikada Gökdeniz'in sağdan ortasında, ceza alanında iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.



21. dakikada Ayman'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Onur topu elinden kaçırınca, pozisyonu iyi izleyen Umut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, evsahibi Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



57. dakikada Umut'un pasında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur'un sağından filelere gönderdi: 3-0.



71. dakikada ceza alanında oluşan karambolde, top Barış'ın önüne düştü. Bu futbolunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan filelere gitti: 4-0.



85. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Ceyhun'un pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Gökdeniz, yerden bir vuruşla topu kaleye göndererek kendisinin 2., takımının 5. golünü kaydetti: 5-0.



Kalan sürede başka gol olmayınca Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



YANAL: GOL ARZUMUZ FARKI GETİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırıkkalespor karşısında oyuncularının son dakikaya kadarki gol bulma isteklerinin farklı skorlu galibiyeti getirdiğini söyledi.



Ersun Yanal, Fortis Türkiye Kupası'nda Kırıkkalespor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, grupta Vestel Manisaspor ile yaptıkları ilk maçta aldıkları 3-0'lık yenilgi sonrası her maçlarının önem kazandığını belirterek, ''Oyuncularım, oyun disiplinine bağlı kaldılar. Son dakikaya kadarki gol arzuları ve skoru artırma çabaları iyiydi. Bu arzu da farklı skorlu galibiyeti getirdi. Önümüzdeki karşılaşmalarda da oyuncularım neler yapabileceklerini gösterdiler'' dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yanal, ''Ben, 5-6 oyuncu gibi fazla sayıda oyuncu telaffuzunda bulunmadım. Ancak devre arasında transfer yapmak zordur. Gönül ister ki şimdi transferi bitirelim, ancak biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor' diye konuştu.



ÖMER RIZA'NIN TAKIMDAN AYRILIŞI

Kırıkkalespor maçı öncesi izinsiz olarak kentten ayrılan Ömer Rıza'nın yaptığı davranışın doğru olmadığını ifade eden Yanal, ''Ömer Rıza'nın hareketi şık değil. Bir problemi yok. Takımla ilgili sıkıntı yaşamadı. Ancak oynatmadığımız, oynatmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Profesyonel oyuncular karşılıklı diyalogla sorunlarını çözmeli'' dedi.



KIRIKKALESPOR CEPHESİ

Kırıkkalespor Teknik Direktörü Harun Aydoslu da Fortis Türkiye Kupası'nda yer almanın önemli olduğunu belirterek, ''Haddimizi bilerek oynadık. Trabzonspor ile oynamanın kolay olmayacağını biliyorduk. Kontraataklarla gol bulmak istedik. Ancak oyun başında bireysel hatalardan yediğimiz goller özgüvenimizin kaybolmasına neden oldu'' dedi.



Genç bir takım olduklarını ifade eden Aydoslu, ''Pozitif oynamaya çalıştık. Ancak farklı bir mağlubiyet aldık. Bunun için üzgünüz. Yaptığımız hataları tekrarlamamak için çok çalışacağız'' diye konuştu.