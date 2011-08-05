-TRABZONSPOR: ZOR BİR KURA ÇEKTİK TRABZON (A.A) - 05.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, kulübün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Zor bir kura çektik. Bunun bilincindeyiz ama peşinen teslim olmak gibi bir düşüncemiz yok'' dedi. Yener, bordo-mavili takımın Athletic Bilbao ile eşleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya'daki La Liga'nın Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri olduğunu belirterek, ''Özellikle çabukluğun, tekniğin ve mücadelenin ön planda ve bir arada olduğu liglerden biri. Athletic Bilbao da bu ligin köklü ve güçlü takımlarında biri'' dedi. Bordo-mavili takımın Trabzonspor gibi oynaması ve turu geçmeye inanması durumunda Avrupa Ligi'ne kalacaklarını umut ettiğini ifade eden Yener, ''Bilbao özellikle yabancı futbolculara karşı olan bir kulüp. Bu özelliğiyle biliniyor. Mücadeleci, hırslı futbolu bugüne kadar gelen geleneklerinden biri'' diye konuştu. Yener, Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) nedeniyle zeminin bozulduğunu ve bakım çalışmalarının sürdüğünü, dolayısıyla ilk maçın İstanbul'da oynanacağını sözlerine ekledi. -İKİNCİ KEZ EŞLEŞİYORLAR- Trabzonspor, İspanyol ekibiyle tarihinde ikinci kez eşleşti. 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası 1. tur maçında eşleşen iki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor evinde 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan bordo-mavili ekip elenmişti.