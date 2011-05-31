-TRABZONSPOR ZOKORA İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini İspanya'nın Sevilla takımının orta saha oyuncusu Didier Zokora'yı alarak gerçekleştirdi. Dün gece İspanya'da Sevilla Kulübü ile bonservis görüşmesini olumlu sonuçlandıran bordo-mavililerin, Zokora ile 4 yıllık anlaştığı öğrenildi. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, kulüp başkanı Sadri Şener'in dün Fildişi Sahili oyuncusu konusunda İspanya'da yaptğı görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Şakar, gelecek hafta pazartesi günü Trabzon'a gelecek Zokora'nın basının huzurunda sözleşmeye imza atacağını kaydetti.