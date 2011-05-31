T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR ZOKORA İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A)

31 Mayıs 2011 13:07

-TRABZONSPOR ZOKORA İLE ANLAŞTI TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini İspanya'nın Sevilla takımının orta saha oyuncusu Didier Zokora'yı alarak gerçekleştirdi. Dün gece İspanya'da Sevilla Kulübü ile bonservis görüşmesini olumlu sonuçlandıran bordo-mavililerin, Zokora ile 4 yıllık anlaştığı öğrenildi. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, kulüp başkanı Sadri Şener'in dün Fildişi Sahili oyuncusu konusunda İspanya'da yaptğı görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Şakar, gelecek hafta pazartesi günü Trabzon'a gelecek Zokora'nın basının huzurunda sözleşmeye imza atacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24