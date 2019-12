-TRABZONSPOR, ZİRVEYİ SAHASINDA KAYBETTİ TRABZON (A.A) - 28.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 3-3 berabere kalan Trabzonspor, özellikle iç sahada kaybettiği puanlarla liderliği, averajla Fenerbahçe'ye kaptırdı. Bordo-mavililer, buna karşın moral bozmadan şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Ligin ilk yarısını 42 puanla Bursaspor'un 5 puan, Fenerbahçe'nin de 9 puan önünde kapayan bordo-mavililer, ikinci yarıda 6 maçta kaybettiği 9 puan ile büyük bir avantajı şampiyonluk yolunda değerlendiremedi. Ligin ikinci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 0-0, Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, 6 puan kaybetti. Deplasmanda ise sahasına oranla daha başarılı bir performans gösteren bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken Manisaspor'u 2-1, Sivasspor'u da 3-2 yenmeyi başardı, böylece Trabzonspor iç sahada 6 puan kaybederken, deplasmanda sadece 3 puan bıraktı. -ŞENER: ''HER ŞEY BİTMEDİ''- Kulüp başkanı Sadri Şener, Kayserispor beraberliğinin her şeyin bittiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, ''Hatalarımız tabi ki var. Bunları gidermeye çalışacağız. Daha önümüzde çok maç var. Şampiyonluk yarışına sonuna kadar devam edeceğiz'' dedi. Ligin ilk yarısındaki gibi oynayamadıklarını ifade eden Şener, ''İkinci yarıda düşen bir grafiğimiz, Fenerbahçe'nin de çıkan bir grafiği var. Ama bunun yanında da bitmeyen maçlar var. Tekrar çıkışa geçerek yarışa devam edeceğimize inanıyorum'' diye konuştu. -ÖZÜR DİLEDİ- Şener, dünkü Kayserispor maçında tribünlerden atılan bir cisim sonucu kaşının üstü yarılan hakem Yunus Yıldırım'dan özür dileyerek, ''Bizim lehimize, aleyhimize maçlarda kararlar olabilir ama ben hiçbir zaman hakemlerle maç kazandık veya kaybettik demedim. Yunus'a üzüldüm. Onla ilgili de bir ceza gelir. Şampiyonluğa oynayan takıma yakışmayan bir şeydi'' ifadelerini kullandı. -GÜNEŞ: 'YARIŞ DEVAM EDİYOR''- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahalarındaki kazanabilecekleri maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını, ancak yarışın devam ettiğini söyledi. Ligde averajla ikinci sırada yer aldıklarını ifade eden Güneş, ''Yarışa devam edeceğiz. Maç kazanarak 9 puan önde olduk. Yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Güneş, her maçı tek tek düşündüklerini belirterek, ''Lig bitince sıralamadaki yerimizi göreceğiz. Kimseden yardım beklemiyoruz. Biz sadece işimizi düşüneceğiz. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Aldığımız sonuçlar sonrasında da yerimiz ortaya çıkacak'' diye konuştu.