-TRABZONSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI TRABZON (A.A) - 17.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Bursaspor'u ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi. Trabzonspor ligde liderliğini sürdürdü ve takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. 59. dakikada Volkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 67. dakikada Bekir Ozan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Tolga sağ tarafına doğru gelen topa yatarak sahip oldu. 87. dakikada Selçuk'un pasında ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Umut'un şutunda, top kaleci Yavuz da kaldı. 89. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Colman topu Umut'a aktardı. Ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Yavuz topu güçlükle kornere çelmeyi başardı. 90. dakikada Ceyhun'un ceza alanı içinde yerden şutunda, kaleci Yavuz yatarak topun sahibi oldu. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xxx (Dk. 88 Glowacki ?), Giray xxx, Egemen xxx, Cale xx, Colman xxx, Selçuk xxx, Alanzinho xxx, Burak xxx, Jaja xx (Dk. 73 Ceyhun x), Umut xx (Dk. 90 Barış ?) Bursaspor: Ivankov x (Dk. 41 Yavuz x), Ali Tandoğan xx, Ömer Erdoğan xx, İbrahim xx, Vederson xx, Svensson xx (Dk. 80 İnsua x), Bekir Ozan xx, Ozan İpek xx, Batalla x (Dk. 66 Altidore x), Volkan xx, Miller xx Gol: Dk. 45 Burak (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 30 Cale, Dk. 61 Alanzinho (Trabzonspor) Dk. 45 Ozan İpek (Bursaspor)