Trabzonspor zirveden uzaklaşıyor

T24

Ev sahibi Trabzonspor'un, yoğun maç temposu nedeniyle yorgunluğu, Gençlerbirliği maçının da ilk dakikalarında ortaya çıktı.Rakibi Trabzonspor'a oranla, maça daha hızlı başlayan konuk takım Gençlerbirliği, mücadelenin 14'üncü dakikasında skor üstünlüğünü de yakaladı.Sağ kanattan çok şık çalımlarla tehlikeyi başlatan Hurşut, ceza sahasına da çok güzel bir orta yaptı. Orada oldukça müsait durumda topla buluşan Soner, kafayla takımını 1-0 öne geçirdi.Ev sahibi Trabzonspor, yediği golün ardından ise rakibi üzerinde ciddi bir baskı kurdu. Özellikle Volkan Şen'in sürüklediği ataklarla gol arayan Karadeniz temsilcisi, 45 dakika boyunca skoru değiştirecek gole ulaşamadı ve devre Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci yarıya da iyi başlayan Gençlerbirliği oldu. 54'üncü dakikada kontra atağa çıkan konuk takım, Yasin ile ikinci golü buldu. Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Yasin, düzeltip köşeye sert vurdu ve kaleci Tolga'yı avlayarak farkı ikiye çıkardı.Bu golden sonra ev sahibi Trabzonspor toparlandı ve farkı azaltmak için Gençlerbirliği kalesinde baskı kurdu. 59'uncu dakikada sol kanattan Gençlerbirliği ceza sahasına giren Henrique, kaleye vurdu ancak top Aykut Demir'den döndü. Ancak Aykut'un eline çarpan top, penaltıya sebebiyet verdi.Umutlar tükenmek üzereyken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Colman, Trabzonspor adına farkı bire indirdi.Bu golden sonra ise maçın tek hakimi Trabzonspor'du. Gençlerbirliği kalesini adeta şut yağmuruna tutan Bordo-mavili ekip, Adrian Mierzejewski ve Halil Altıntop'un şutlarında direği geçemedi. 81'inci dakikada Brezilyalı Alanzinho ise yüzde yüzlük bir gol pozisyonunda kaleci Ramazan'ı geçemedi.Son dakikaya kadar beraberliği kovalayan Trabzonspor, yakaladığı fırsatları ise değerlendiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı.Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 2Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: İlker Meral xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx, İsmail Şencan xxxTrabzonspor: Tolga xx, Serkan xx, Giray xx, Glowacki x (Dk. 46 Adrian x), Celustka x, Aykut x, Colman xx, Volkan Şen x (Dk. 65 Pawel Brozek x), Halil xx, Alanzinho xx, Henrique xxGençlerbirliği: Ramazan xxx, Cem Can xx, Kulusic xxx, Aykut xx, Mehmet Sedef xxx, Curri xx, Azofeifa xxx (Dk. 84 Mehmet x), Hurşut xxx (Dk. 78 Mumunga x), Yasin xxx (Dk. 76 Erdal x), Soner xxx, Herve Tum xxGoller: Dk. 14 Soner, Dk. 54 Yasin (Gençlerbirliği), Dk. 60 Colman (Penaltıdan)(Trabzonspor)Sarı kartlar: Dk. 50 Curri, Dk. 73 Hurşut (Gençlerbirliği)