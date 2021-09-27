Trabzonspor, zirve yarışında Alanyaspor'a takıldı

Trabzonspor, zirve hesapları yaparak çıktığı Alanyaspor maçında bir puana razı oldu. Bordo Mavililer'in maç boyunca üstün oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Konuk ekip, 36. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Maçın skorunu 42. dakikada Cornelius söyledi.

Trabzonspor maça etkili başladı. İlk 15 dakikada deyim yerindeyse tek kale oynayan Bordo Mavililer, son vuruşlarda etkili olamadı. Sahaya iyi yayılan ve güçlü bir duruş sergileyen Alanyaspor, ilk yarının ortalarına doğru oyunda dengeyi kurdu ve rakip kalede tehlikeler yarattı. Emre Akbaba, 33. dakikada takımını gole yaklaştırırken; son haftaların formda ismi Uğurcan Çakır mutlak golü önledi. 3 dakika sonra ise Uğurcan çakır beklenmeyecek bir hata yaptı ve Diedhiou'nun vuruşunda topun ellerinin altından kaçırarak konuk ekibin 1-0 öne geçmesine neden oldu.

Trabzonspor eşitlik için fazla beklemedi. 42. dakikada Bakasetas'ın ortasında Cornelius, ceza sahası sağ içinde kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Skora eşitlik getiren Andreas Cornelius, Ocak 2020'den (Parma formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. Taraftarların yeni Kuzeyin Kralı olarak tanımladığı 28 yaşındaki Danimarkalı, Bordo Mavililer ile 4. golünü attı (Roma, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor.)

Cornelius'un golünün asistini yapan Anastasios Bakasetas, Bordo Mavililer'e katkı yapmaya devam ediyor. Yunan oyuncu, 7. lig maçında 3. asistini yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, 3 de gol atmıştı.

İlk yarı 1-1 sona ererken; ikinci yarıya da Trabzonspor etkili başladı. Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Bordo Mavililer, 74. dakikada Gervinho ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Gervinho, bir anda ceza sahası sol içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fildişili oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gol izni vermedi.

75. dakikada Aytemiz Alanyaspor ani atağında Hüseyin Türkmen, Babacar'ı ceza sahası sol ön çizgisi yakınında durdurmak istedi. Hakem, Hüseyin Türkmen'in hareketini faul olarak değerlendirdi ve bordo-mavili oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına gönderdi. Trabzonspor'un bir diğer stoperi Vitor Hugo, geçen hafta 2-2 sona eren Konyaspor maçının 8. dakikasında Skubic'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Alanyaspor, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyuna tekrar ortak oldu. 84. dakikada Emre Akbaba net fırsattan yararlanamazken; Edgar Ie'nin 90 ve 90+6'daki kafa vuruşlarında kaleci Serkan Kırıntılı mutlak golleri önledi ve karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 15 yaptı. Bordo Mavililer, galip gelmesi halinde zirveye çıkacağı haftada fırsat tepti ve 2. sıraya yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise puanını 13 yaptı.