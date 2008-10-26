Trabzonspor zirve için



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında bugün Gaziantepspor'u konuk edecek.





Turkcell Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak geçtiğimiz hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yunus Yıldırım yönetecek.



Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek liderliği Beşiktaş'a kaptıran Trabzonspor, siyah-beyazlı takımın Sivasspor ile berabere kalmasının ardından, tekrar liderliği ele geçirmek istiyor.



Sahasında 278 gündür yenilmeyen bordo-mavililerde, kaleci Tolga Zengin'in yerine Sylva'nın, savunmada da Egemen'in yerine Giray'ın ilk 11 de forma giymesi bekleniyor. Bu futbolcular ilk 11 de sahaya çıkmaları halinde ilk kez bordo-mavili forma altında görev yapmış olacaklar.



Trabzonspor'un karşılaşmada, Sylva, Serkan, Song, Giray, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Isaac (Yattara), Umut ve Gökhan 11'iyle mücadele etmesi bekleniyor.



