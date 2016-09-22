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Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golle bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 2’inci Eleme Turu maçında Trabzonspor, Bölgesel Amatör Lig 3’üncü Grup ekibi Serhat Ardahanspor’la karşı karşıya geldi

22 Eylül 2016 01:02

Ziraat Türkiye Kupası 2’inci Eleme Turu maçında Trabzonspor kendi sahasında, Bölgesel Amatör Lig 3’üncü Grup ekibi Serhat Ardahanspor’u 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında yoğun yağmur vardı. Yağmur nedeniyle devre arasında, Serhat Ardahanspor taraftarları da kapalı tribüne alındı.

Trabzonspor’un gollerini 25’inci dakikada Mustafa Akbaş, 47’nci dakikada N’doye, 58’inci dakikada Suk, 77’nci dakikada Mustafa Yumlu, 83’üncü dakikada Okay ve 85’inci dakikada Sheidaev attı.

Trabzonspor: Esteban, Zeki, Mustafa Yumlu, Akakpo (Dk.46 İbanez), Mustafa Akbaş, Okay, Aytaç (Dk.24 Castillo), N’doye, Mehmet Ekici (Dk.64 Sheidaev), Bero, Suk

Serhat Ardahanspor: Güven, Nazım, Emre, Eray, Davron, Emrah (Dk.46 Sezer), Akif, Volkan, Arda, Armağan, (Dk.73 Hüseyin), Sharipov

Goller: Dk.25 Mustafa Akbaş, Dk.47 N’doye, Dk.58 Suk, Dk.77 Mustafa Yumlu, Dk.83 Okay, Dk.85 Sheidaev (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Akakpo, Mehmet Ekici, Castillo, Bero, Okay (Trabzonspor)

Hakemler: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Soner Maraş

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