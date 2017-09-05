T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor yönetimi Aykut Demir'e ihtar çekti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir, antrenman programlarına uymadı

05 Eylül 2017 14:40

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un kadro dışı bırakmasının ardından takımdan ayrı çalışan Aykut Demir, antrenman programlarına uymadı. Yönetim, noter tespiti yaptırarak oyuncuya ihtar çekti.
Bordo mavili takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Aykut Demir’in Başkan Muharrem Usta’nın ‘Gel görüşelim’ çağrılarına yanıt vermediği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin takımdan ayrı olarak çalışma programı hazırlattığı 28 yaşındaki savunma oyuncusunun antrenman programına da uymadığı kaydedildi.
PARA CEZASI GÜNDEMDE
Aykut Demir’de yüzde 13 yağlanma oranı tespit edildiği, antrenman programlarına da uymadığı gerekçesiyle yönetimin noter kanalıyla deneyimli savunma oyuncusuna ihtar çektiği ve para cezasının da gündemde olduğu ifade edildi. Trabzonspor’dan yıllık 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret alan Aykut Demir’in, bordo mavili kulüp ile 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Trabzonspor’un ligin 4’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 17.00’de Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
\"Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok​ 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.\"
IBANEZ YOL AYRIMINDA
Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luis Ibanez’in transfer görüşmelerini sürdürdüğü, temas halinde olduğu bir kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol bekin bordo mavili yönetime zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPORunAykut DemirantrenmanYönetimBordoAykut Demirin Başkan Muharrem UstanınTrabzonsporPARA CEZASI GÜNDEMDE Aykut DemirdeTrabzonspordanEuroAykut DemirinHaziranGENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24