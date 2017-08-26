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Spor

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Aksoy'dan Milli Takım tepkisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, Onur Recep Kıvrak ile Olcay Şahan’ın milli takım aday kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi

26 Ağustos 2017 00:11

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, Onur Recep Kıvrak ile Olcay Şahan’ın milli takım aday kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi.
Emre Aksoy, sosyal medya hesabı Twitter\'dan yaptığı paylaşımda, \"Milli Takım kadrosu belirlenirken Onur’u ve Olcay’ı dahil etmiyorsan, ya art niyetlisin, ya da kör. Milli değil, şahsi düşüncenin sonucudur. 37 yaşındaki Emre\'yi Milli Takım\'a çağıranların 37 yaşındaki Gökdeniz\'i yaşlı olarak nitelendirip çağırmamaları art niyetten ötedir. Tertemiz Ay-Yıldızlı formamız üzerinden kirli hesaplar yapan bu düşünce, Türk futboluna hizmet değil, ihanet etmektedir. Yazık sizlere” ifadelerine yer verdi.

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