Trabzonspor yine puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor'un golünü 9. dakikada Salih kaydederken, Trabzonspor'un golünü 79. dakikada Olcan attı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Avni Aker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmazken, taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Kayserispor, 9. dakikada Salih'in attığı golle 1-0 öne geçerken; ev sahibi Trabzonspor bu dakikadan sonra sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Adrian, Paulo Henrique ve Olcan ile tehlikeli pozisyonlar yakalayan bordo-mavililer ilk 45 dakikada tam 3 kez direkleree takıldı.

İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü çizen Kayserispor, rakip kalede etkili pozisyonlar yakalasa da farkı artırma fırsatlarını değerlendiremeyince, 79. dakikada Olcan Adın Trabzonspor adına beraberlik golünü atan isim oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 23'e yükseltirken; Kayserispor puanını 16 yaptı. Ligin 16. haftasında Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi deplasmanına konuk olurken; Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.