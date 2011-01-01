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Spor

TRABZONSPOR YILIN İLK ANTRENMANINI YAPTI BELEK (A.A)

01 Ocak 2011 21:57

-TRABZONSPOR YILIN İLK ANTRENMANINI YAPTI BELEK (A.A) - 01.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, yeni yılın ilk antrenmanını yaptı. Bordo-mavili takım, Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Gloria Oteli'nin futbol sahalarında akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde çalışan futbolcular, idmana düz koşu ile başladı. Daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda kısa paslaşma yaptı. Öte yandan ülkelerinden henüz dönmeyen Jaja, Alanzinho ve Colman için antrenman sırasında yine noter tespiti yapıldı. Trabzonspor, yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla devre arası kamp çalışmalarına devam edecek.

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