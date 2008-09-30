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Spor

Trabzonspor yenilmiyor

Lider Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftasından beri ligde mağlup olmadı.

30 Eylül 2008 03:00


Lider Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftasından beri ligde mağlup olmadı. Bordo-mavili takım oynadığı son 9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.


Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 5 haftada 13 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın da başarı grafiği artıyor.

Bordo-mavili takımda geçen sezon sonunu yüzde 46'lık galibiyet yüzdesi ile tamamlayan Ersun Yanal'ın bu sezon alınan galibiyetlerle bu yüzdesi 52'ye yükseldi.

Yanal yönetiminde geçen sezon 24 lig maçında 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.


Trabzonspor, Yanal yönetiminde toplam 29 maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.


9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı son 9 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

En son geçen sezonun 30. haftasında İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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